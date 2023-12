T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYOĞLU BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENECEK YERLERE KONULACAK ATM ÜNİTESİNE AİT KİRALAMA İŞİ



Beyoğlu Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda ana arter alanlar dışında kalan belirlenen yerlere, Yüklenici tarafından kent estetiğine uygun olarak kurulacak 23 adet ATM kabinleri ünitesi kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereği kapalı teklif usulü ile verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CAD. 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122937630 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]



2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beyoğlu Belediye Sınırları İçerisinde Belediye Tarafından Belirlenecek Yerlere Konulacak ATM Ünitesine Ait Kiralama İşi

Yüklenici tarafından kent estetiğine uygun olarak kurulacak 23 adet ATM kabinleri ünitesi kiraya verilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda ana arter alanlar dışında kalan belirlenen yerler c) Süresi : 3 yıl

Sözleşme imzalanıp işyeri teslim tutanağı tanzim ve/veya tasdik edildiği tarihten itibaren 3 yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Şahkulu Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 16.01.2024 Salı Günü, Saat 10:30

İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. c) Muhammen Bedeli : Bu iş için tahmin edilen aylık bedel 471.000,00.- TL+KDV, (aylık kira bedeli x12 ay) ilk yıl için 5.652.000,00.- TL+KDV olup toplamda Üç yıllık 16.956.000,00.- TL+KDV’dir. d) Geçici Teminat : İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3(üç)’ü oranında 508.680,00.-TL geçici teminat bedeli alınır.



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b)Kanuni ikametgâhı olması,Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

1)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi

4.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Tomtom Mh. İstiklal Cd. No:217 Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve 5.000,00-TL (beşbintürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekli katılabilir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği (Şahkulu Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden ve aylık bedel x 3 yıllık toplam bedeli de belirtilerek vereceklerdir. Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, aylık bedeli ve aylık bedel x 3 yıllık bedelin çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Yüklenici sözleşme ile ilgili aylık kira bedellerini eşit taksitler halinde tahakkuk tarihi itibariyle idare hesabına ödeyecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

İLAN OLUNUR.

