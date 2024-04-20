T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/200 Esas

İLAN MUHATABI

DAVALI :

1-AYÇA TARTAR MUTLU

BİLİNEN ADRESİ: Sonneggstr. 23 Zürich 8006 9974 İsviçre / ZÜRİCH

İ L A N

Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından yukarıda ismi yazılı ilan muhatabı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) tespiti davasında yapılan tüm araştırmaya rağmen muhatabın adresi tespit edilemediğinden 12/03/2024 tarihli duruşma tutanağı gereğince dava dilekçesi dahili dava dilekçesi, tensip zaptı, istinaf ilamı, son duruşma zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davacı taraf dava dilekçesi ile İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi 721 Ada, 9 parsel sayılı taşınmazın adınıza kayıtlı/kullanıcısı olduğunuz kısmının tapu kaydının iptal edilerek Orman vasfıyla hazine adına tescilini talep etmiş olup, özeti yapılan davaya karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği hususu,

2-Mahkememizin bozma öncesi 2023/204 Esas sayılı dosyasında yukarıda bilgileri yazılı dava konusu parselin orman dışında sarı alanda kaldığından bahisle davanın reddine karar verildiği

3-İstinaf başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesi 17.03.2022 tarih ve 2022/138-685 E-K sayılı kararı ile dava konusu taşınmazda tüm maliklerin ve tapu kaydında şerh sahibi gözüken kişiler ile icra dosyalarında haciz alacaklıları belirlenerek davaya dahil edilmeleri ve tarafların ileri sürecekleri delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkememiz kararının kaldırılmasına karar verildiği.



4--22.04.2022 tarihli tensip ara kararı gereği davaya dahil edildiğiniz hususu,

5-Bozma öncesi alınan bilirkişi raporları ile 9 parsel sayılı taşınmazın rapora eki krokide A harfi ile gösterilen 5.106,13 m2'lik kısmının orman sınırları içerisinde, krokide sarı renkle A harfi ile gösterilen 5.106,13 kısmının orman tahdidine göre devlet orman sınırları dışında kaldığı, 9 parsel sayılı 29.718,40 m2 alanlı taşınmazın 5.106,13 m2'sinin davaya konu alanda yer alan A9, A10 ve A11 blokların dava tarihi itibariyle değerlerinin toplamı 15.400.000,00 TL olarak tespit edildiği,

6-Duruşmanın 27/06/2024 günü saat 10:00'da yapılacağı hususu,

Olmak üzere yukarıda sayılan 4 madde tebliğ yerine geçmek üzere ilan muhatabı olarak belirtilen kişilere TK 28. madde hükmüne göre ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02019310