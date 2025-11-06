T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/40 Esas
22.10.2025
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Caddesi ve Dedeoğlu Sokağı, 27 pafta, 181 ada, 1 parselde bulunan 4643,90 m2 yüzölçümlü ve 181 ada, 1/A parsel sayılı 2756,10 m2 yüzölçümlü taşınmazların 42/720 hissesinin maliki Yani kızı Eleni, 18/720 hissesinin maliki Leonidi oğlu Dimitri ve 6/720 hissesinin maliki Dimitri kızı Nikodora gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025
GAİP
- Yani kızı Eleni,
- Leonidi oğlu Dimitri
- Dimitri kızı Nikodora
#ilangovtr
Basın No: ILN02327402