  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2025/40 Esas
22.10.2025

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Caddesi ve Dedeoğlu Sokağı, 27 pafta, 181 ada, 1 parselde bulunan 4643,90 m2 yüzölçümlü ve 181 ada, 1/A parsel sayılı 2756,10 m2 yüzölçümlü taşınmazların 42/720 hissesinin maliki Yani kızı Eleni, 18/720 hissesinin maliki Leonidi oğlu Dimitri ve 6/720 hissesinin maliki Dimitri kızı Nikodora gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025


GAİP

  1. Yani kızı Eleni,
  2. Leonidi oğlu Dimitri
  3. Dimitri kızı Nikodora

#ilangovtr

Basın No: ILN02327402