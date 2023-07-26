T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/233 Esas



03/07/2023



Konu : ilan hk



- İLAN METNİ -

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.



Adıyaman İli Besni İlçesi Çomak Köyü sınırları içerisinde bulunan kuzeyi 284 nolu parsel güneyi 101 ada 1 parsel batısı tapulama harici doğusu 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 101 ada 1 parsel içerisinde 45.162,09 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın tapu iptali ve tescili için Ömer Korkmaz ve Hasan Korkmaz tarafından mahkememizin 2020/233 esas sayılı dosyası ile" KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ VE İPTAL EDİLEN ALANIN" adına tescil davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin ve itirazı olanların 3 ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

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Basın No: ILN01866091