T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/722 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/722 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, YUKARIBEY Mahalle/Köy, 178 Ada, 95 Parsel, FISTIKLIK cinsindeki taşınmaz.

Adresi : Yukarıbey Mahhallesi 178 Ada 95 Parsel Bergama / İZMİR

Yüzölçümü : 10.001,32 m2 Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği içerisinde kaldığı ve ?Tarım Alanı? olarak planlandığı, bildirilmiştir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İhaleye iştirak edecekler taşınmazı mevcut hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:20

12/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02491256