T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/1356 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1356 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, AŞAĞIBEY Mahalle/Köy, 0 Ada, 2618 Parsel, Tam hisseli

Adresi : Bergama İzmir, AŞAĞIBEY Mahalle/Köy, 2618 Parsel

Yüzölçümü : 21.800 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.04.2017 tarih ve 05.352 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.03.2020 tarih ve 05.261 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği içerisinde kaldığı, 2618 parselin "Tarım Alanı" olarak planlandığı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02455190