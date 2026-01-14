T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/65 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İZMİR ili BERGAMA ilçesi, ERTUĞRUL Mah., 1477 Ada, 9 Parsel, 18 Nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmaz.

Adresi : Ertuğrul Mahallesi 1477 Ada 9 Parsel 3. Kat 18 Numaralı B.B. Bergama/İZMİR

Yüzölçümü : 1.309,78 m2

Arsa Payı : 122/3235

İmar Durumu :Var, Blok Nizam 4 Kat yapılaşma koşullu Yerleşik Konut Alanına isabet etmekte olup cephe aldığı yolda ''Yol Boyu Ticaret Hakkı'' kararı olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:05

08/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02379851