DOSYA NO : 2024/337 Esas

İLAN

Mahkememizin 24/11/2026 tarih ve 2024/337 Esas sayılı ara kararı ile; sanıkAli ADALI hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememize açılan kamu davasının yargılaması kapsamında verilen ara karar gereği;

Sanık Ali ADALI (Hasan oğlu, Zeynep'ten olma, 12/03/2002 doğumlu. T.C. No: 549*****528)'nın Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

İş bu sebeple CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığınız takdirde, kaçak olduğunuza karar verileceği, aynı kanunun 248. maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza el konulabileceği ve yokluğunuzda tutuklama kararı verilebileceği ihtar olunur.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanık Ali ADALI'dan tahsiline,

Sanık hakkında verilen kaçaklık kararının öğrenilmesinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmek ve mahkeme başkanınca onaylanmak suretiyle itiraz edilebilineceğine, itiraz merciinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi olduğu hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/11/2026

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Basın No: ILN02605588