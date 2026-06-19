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Resmi İlanlar T.C. BERGAMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BERGAMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. BERGAMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/85 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, ULUCAMİ MAHALLESİ,

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 651

 

PARSEL NO : 12

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 249,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİH EMRAH ARIDURU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/85 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02489292