T.C. BERGAMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BERGAMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/85 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, ULUCAMİ MAHALLESİ,
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 651
PARSEL NO : 12
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 249,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİH EMRAH ARIDURU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/85 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.06.2026
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Basın No: ILN02489292