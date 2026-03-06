  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ESAS NO : 2025/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi

ADA NO : 138

PARSEL NO : 8

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 226,65 m2 , 5.407,78 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF KURNAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02413437