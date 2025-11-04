T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/209 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Bergama İlçesi, Dereköy Mah.,
ADA NO : 110
PARSEL NO : 2 ve 3
MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL İBRAHİM BALCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/209 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025
