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Resmi İlanlar T.C. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/720
 
İLAN

Davacı, Nazile BİROL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya esas olmak üzere; davacı Nazile BİROL tarafından gaipliği istenen Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Mollahasanlar Köyü, cilt no:32, hane no:3, BSN:35'da nüfusuna kayıtlı Veli ve Hatice oğlu 03/04/1968 Mollahasanlar doğumlu, 27553415068 T.C Kimlik numaralı, Baki ÖZMEN hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/720 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri veya bizzat başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02490858