T.C. BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/206

21/07/2026

İLAN

Davacı, YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, AHMET TOSUN, ARİF TOSUN, DURMUŞ TOSUN, EMİN TOSUN, ŞERİFE DURU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16/01/2026 tarih ve 2024/206 esas, 2026/26 Karar sayılı gerekçeli kararının, adresi meçhul olan ve tüm aramamalara rağmen kendisine ulaşılamayan Ç.....e ili, B......ç İlçesi, K.....r, Cilt No: 34, Hane No:15, BSN:42 nüfusa kayıtlı, 2285....570 kimlik numaralı, A..f ve E.....a oğlu, 01/01/1980 doğumlu olan davalı Ahmet TOSUN'a ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere,

1-Davanın Kabulü ile,

2-Dava konusu;

-Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kaykılar Köyü 129 ada 8 Parsel,

-Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kaykılar Köyü 134 ada 7 Parsel,

-Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kaykılar Köyü 138 ada 4 Parsel,

-Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kaykılar Köyü 110 ada 2 Parsel, sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın 4721 Sayılı TMK 699/3. maddesi uyarınca taşınmazların Açık Arttırma Suretiyle Satılarak Giderilmesine,

3-Satışın 6100 Sayılı HMK 322/2. maddesi yollaması ile 2004 Sayılı İİK'nın 112-135. maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4-Satışın taşınmazın üzerindeki tüm yükümlülükler ile birlikte yapılmasına,

5-Satış memuru olarak Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

6-Karar kesinleşmesine müteakip başvuru halinde satış işlemlerini yapılması için dosyanın satış memurluğuna gönderilmesine,

7-Dava konusu taşınmazların satış bedelinden elde edilecek gelirin masraflar düşüldükten sonra dosya arasında bulunan mirasçılık belgeleri ve tapu kayıtlarındaki hisseleri uyarınca taraflara ödenmesine,

8-492 sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca satış bedeli üzerinden %011,38 oranında nispi karar ve ilam harcının taraflardan pay oranlarına göre alınmasına,

9-Bu dosya için yapılan 20.488,00 TL posta ve tebligat masrafı, 19.611,50 TL keşif ve bilirkişi masrafı, 427,60 TL peşin harç, 195,80 TL başvurma harcı, 60,80-TL vekalet harcı olmak üzere toplam 40.783,70 TL yargılama masrafının dosya arasında bulunan tapu kayıtlarındaki hisseleri uyarınca davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

10-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 40.000,00-TL vekalet ücretinin davalılardan tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

11-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştikten sonra taraflara iadesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/01/2026 ( İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır)

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Basın No: ILN02529297