T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Mustafa ÖZKAN -TC.16351788368
BİLİNEN EN SON ADRESİ : KARAKÖY KÖYÜ KARAKÖY KÜME EVLERİNO: 177A BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/09/2026 tarih ve 2024/896 Esas ve 2025/101 Karar sayılı ilamı ile Mustafa ÖZKAN'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/11 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571040