  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/11 Tereke Satış
09/10/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Mustafa ÖZKAN -TC.16351788368

BİLİNEN EN SON ADRESİ : KARAKÖY KÖYÜ KARAKÖY KÜME EVLERİNO: 177A BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/09/2026 tarih ve 2024/896 Esas ve 2025/101 Karar sayılı ilamı ile Mustafa ÖZKAN'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/11 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571040