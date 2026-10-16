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Resmi İlanlar T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/10 Tereke Satış
09/10/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Hidayet ÖZEREN -TC.36124129716

BİLİNEN EN SON ADRESİ : PINARBAŞI KÖYÜ PINARBAŞI KÜME EVLERİNO: 108 BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/07/2026 tarih ve 2026/404 Esas ve 2026/491 Karar sayılı ilamı ile Hidayet ÖZEREN'in terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/10 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571026