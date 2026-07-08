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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/181 Esas
23.06.2026
İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Tuzcuzade Mahallesi 499 ada 15 parsel ve 499 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar maliki MEVLÜDE OĞLU; HASAN 'ın vefat etmiş olduğu, yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçılarının tespit edilemediği anlaşıldığından, Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları, mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02504414