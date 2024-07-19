T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/839 ESAS

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Dava konusu Bayburt ili , Demirözü İlçesi, Çiftetaş mahallesi, 1808 ada 3 parsel, 447 ada 2 parsel, 447 ada 3 parsel, 447 ada 6 parsel ve 447 ada 4 parsel sayıl taşınmazlar yönünden davalı T.C. No: 275****716 Erdal AYHAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce Uyap adres araştırması sistemine kayıtlı adresinize, konsolosluk eliyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinde ikamet etmediğiniz gerekçesiyle konsolosluk tarafından tebligatın iade edildiği ve mahkememizce yapılan adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.05/11/2024 günü saat 11:13' da Bayburt Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde HMK' nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02063640