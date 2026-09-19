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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2025/243 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, ORTAÇIMAĞIL Mahalle/Köy, KURUGÖL Mevkii, 109 Ada, 84 Parsel, Bayburt Merkez ...

Adresi : Ortaçımağıl Mevkii 109 Ada 84 Parsel Bayburt Merkez / BAYBURT

Yüzölçümü : 29.873,78 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.214.966,63 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 11:52

14/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02550757