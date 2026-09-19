T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, ORTAÇIMAĞIL Mahalle/Köy, KURUGÖL Mevkii, 109 Ada, 84 Parsel, Bayburt Merkez ...
Adresi : Ortaçımağıl Mevkii 109 Ada 84 Parsel Bayburt Merkez / BAYBURT
Yüzölçümü : 29.873,78 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.214.966,63 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 11:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 11:52
14/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02550757