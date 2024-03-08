T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyaların duruşması 24/05/2024 günü saat 10:00'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/820 Davalı; Zeynep Taştan

2023/822 Davalı; Zeynep Taştan

2023/828 Davalılar; Ahmet Karagöz, Emine Kurtoğlu, Habip Karagöz, Mahmut Karagöz,

2023/835 Davalılar; Engin Akduman, Havva Dursun, İsmail Doğan, Meryem Kalkan, Metin Akduman, Münire Dinçer, Naciye Akduman

2023/838 Davalılar; Adnan Kırmızı, Arzu Kılıçoğlu, Ayhan Kılıçoğlu, Hakan Kılıçoğlu, Kuddus Kırmızı, Özkan Kılıçoğlu

2023/842 Davalı; Hüseyin Camadan

2023/852 Davalı; Alaattin Korkmaz

2023/855 Davalılar; Ali Rıza Atadinç, Nadir Üstün, Nahide Atadinç, Naime Ekinci, Yasin Yalçın

2023/868 Davalılar; Seyhan Arduç, Talib Karadeniz

2023/875 Davalılar; Bülent Haşlak, Hüsamettin Yıldırımoğlu

2023/878 Davalılar; Alim Akkuş, Emine Kurtoğlu, Osman Kuştul, Suna Kuştul

2023/902 Davalılar; Adem Temel, Fatma Bayındır

2023/905 Davalılar; Havva Dursun, Meryem Kalkan, Mine Dursun, Necati Kalkan, Ramazan Kurtoğlu, Selma Kalkan, Sevda Gemici

2023/912 Davalılar; Ayhan Öztürk

2023/915 Davalılar; Hakan Yıldızoğlu, İbrahim Yıldızoğlu, Mustafa Altıkat, Nadime Bilgiç

2023/928 Davalı; Gülistan Torun

2023/945 Davalı; Aysel Durdu

2023/948 Davalılar; Bilgi Gülhan, Çağlar Gülhan, Engin Gülhan, İlhan Gülhan, Sadettin Gülhan, Sebahattin Gülhan

2023/950 Davalılar; Çağlar Gülhan, Engin Gülhan, İlhan Gülhan, Sadettin Gülhan, Sebahattin Gülhan

2023/952 Davalı; Muhsin Durğut

2023/955 Davalılar; Adem Bayrak, Cengiz Kaymak, Elif Akaslan, Eşref Kaymak, Halime Taştan

2023/958 Davalı; Meryem Akdeniz

2023/962 Davalılar; Ayla Kurt, Ramazan Kurt, Yasemin Kurt

2023/965 Davalı; Anşa Bil

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Basın No: ILN01998312