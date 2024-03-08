T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023/820 Davalı; Zeynep Taştan
2023/822 Davalı; Zeynep Taştan
2023/828 Davalılar; Ahmet Karagöz, Emine Kurtoğlu, Habip Karagöz, Mahmut Karagöz,
2023/835 Davalılar; Engin Akduman, Havva Dursun, İsmail Doğan, Meryem Kalkan, Metin Akduman, Münire Dinçer, Naciye Akduman
2023/838 Davalılar; Adnan Kırmızı, Arzu Kılıçoğlu, Ayhan Kılıçoğlu, Hakan Kılıçoğlu, Kuddus Kırmızı, Özkan Kılıçoğlu
2023/842 Davalı; Hüseyin Camadan
2023/852 Davalı; Alaattin Korkmaz
2023/855 Davalılar; Ali Rıza Atadinç, Nadir Üstün, Nahide Atadinç, Naime Ekinci, Yasin Yalçın
2023/868 Davalılar; Seyhan Arduç, Talib Karadeniz
2023/875 Davalılar; Bülent Haşlak, Hüsamettin Yıldırımoğlu
2023/878 Davalılar; Alim Akkuş, Emine Kurtoğlu, Osman Kuştul, Suna Kuştul
2023/902 Davalılar; Adem Temel, Fatma Bayındır
2023/905 Davalılar; Havva Dursun, Meryem Kalkan, Mine Dursun, Necati Kalkan, Ramazan Kurtoğlu, Selma Kalkan, Sevda Gemici
2023/912 Davalılar; Ayhan Öztürk
2023/915 Davalılar; Hakan Yıldızoğlu, İbrahim Yıldızoğlu, Mustafa Altıkat, Nadime Bilgiç
2023/928 Davalı; Gülistan Torun
2023/945 Davalı; Aysel Durdu
2023/948 Davalılar; Bilgi Gülhan, Çağlar Gülhan, Engin Gülhan, İlhan Gülhan, Sadettin Gülhan, Sebahattin Gülhan
2023/950 Davalılar; Çağlar Gülhan, Engin Gülhan, İlhan Gülhan, Sadettin Gülhan, Sebahattin Gülhan
2023/952 Davalı; Muhsin Durğut
2023/955 Davalılar; Adem Bayrak, Cengiz Kaymak, Elif Akaslan, Eşref Kaymak, Halime Taştan
2023/958 Davalı; Meryem Akdeniz
2023/962 Davalılar; Ayla Kurt, Ramazan Kurt, Yasemin Kurt
2023/965 Davalı; Anşa Bil
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Basın No: ILN01998312