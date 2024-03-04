T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan davalılara tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dosyasında duruşması 28/03/2024 günü saat 09:00 bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/379 Esas;davalı Altun Yurtsever,

2023/365 Esas;davalılar Altun Yurtsever, Kenan Eraslan

2023/385 Esas;davalı Mansur Uslu

2023/399 Esas;davalı Saide Fındık

2023/389 Esas;davalı Cemil Deligöz

2023/359 Esas; davalılar Tevhit Fındık, Beyhan Demir, Mustafa Köroğlu, Reyhan Çürtevizci, Osman Fındık, Perihan Kırımoğlu'na

2023/391 Esas;davalı Binali Uluç

2023/387 Esas; Davalılar Saadet Kalkan, Celal Kalkan, Cihan Güçlü, Saadet Güler, Güler kalkan, Mikayil Kalkan, Adem Kalkan

2023/415 Esas; Davalılar Reyhan Çürtevizci, Osman Fındık, Beyhan Demir, Perihan Kırımoğlu, Münir Saracun, Ahmet Sarucan, Hakan Sarucan, Mustafa Köroğlu, Salih Kemal Karadeniz, Şerafettin Karadeniz, Hatice Fındık, Nadire Ünal

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Basın No: ILN01995245