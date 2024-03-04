T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023/379 Esas;davalı Altun Yurtsever,
2023/365 Esas;davalılar Altun Yurtsever, Kenan Eraslan
2023/385 Esas;davalı Mansur Uslu
2023/399 Esas;davalı Saide Fındık
2023/389 Esas;davalı Cemil Deligöz
2023/359 Esas; davalılar Tevhit Fındık, Beyhan Demir, Mustafa Köroğlu, Reyhan Çürtevizci, Osman Fındık, Perihan Kırımoğlu'na
2023/391 Esas;davalı Binali Uluç
2023/387 Esas; Davalılar Saadet Kalkan, Celal Kalkan, Cihan Güçlü, Saadet Güler, Güler kalkan, Mikayil Kalkan, Adem Kalkan
2023/415 Esas; Davalılar Reyhan Çürtevizci, Osman Fındık, Beyhan Demir, Perihan Kırımoğlu, Münir Saracun, Ahmet Sarucan, Hakan Sarucan, Mustafa Köroğlu, Salih Kemal Karadeniz, Şerafettin Karadeniz, Hatice Fındık, Nadire Ünal
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Basın No: ILN01995245