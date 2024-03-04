T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyaların duruşması 19/03/2024 günü saat 09:50'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/358 Davalı; Mahide Saltık

2023/370 Davalılar; Zülküf Tuluğ, Ayşe Tuluk

2023/378 Davalı; Mülay Yılmazer

2023/384 Davalılar; Ümit Uluç, Sevil Zurnacıoğlu, Selda Cengiz, Nedim Uluç, Musa Uluç, Fadime Uluç, Erkan Uluç

2023/386 Davalılar; Yusuf Uslu, Sezer Uslu, Nesrin Uslu, Mansur Uslu, Evren Uslu, Efendi Uslu

2023/388 Davalılar; Leyla Dursun, Dursune Eraslanoğlu, Bahattin Kaymak, Ayşe Tuluk, Avni Eraslanoğlu

2023/390 Davalılar; Hülya Hafızoğlu, Binali Hafızoğlu

2023/394 Davalılar; Naciye Koç, Hacer Güncan, Engin Koç

2023/400 Davalılar; Cengiz Kaymak, Eşref Kaymak, Fatma Sarıkaya, Fuat Çalışkan, Hamdiye Sarıkaya, İsmail Sarıkaya, İsmi Tüfekci

2023/402 Davalılar; Adem Bildi, Ayşe Bildi, Birsen Altürk, Erdal Bildi, Erhan Bildi, Erkan Bildi, Hatice Kostik

2023/404 Davalılar; Berat Sarıcan, Elif Yegenoğlu, Hilal Yegenoğlu, Kevser Hanım Yegenoğlu, Macide Sarıcan, Samet Yeğenoğlu, Sare Yegenoğlu, Serap Yegenoğlu, Tuba Yegenoğlu, Zemine Yegenoğlu

2023/406 Davalı; Yakup Karakelle

2023/416 Davalı; Gülbeyaz Okur

2023/418 Davalılar; Filiz Daştan, Hatice Demir, Mehmail Demir

2023/424 Davalı; Murat Kaya

2023/426 Davalı; Zeynep Kaygusuz

2023/432 Davalı; Rehime Ağbal

2023/436 Davalılar; Abdülhamit Oruç, Abdülmecit Oruç, Ahmet Erdemir, Ali Erdemir, Arife Tanrıkulu, Ayşe Oruç, Ayşe Özen, Berrin Kaplan, Bingöl Oruç, Fatma Oruç, Hacıbey Özen, İzzet Demir, Kemalettin Oruç, Nazir Oruç, Ömer Naci Özen

2023/440 Davalı; Sema Fışkın

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Basın No: ILN01995241