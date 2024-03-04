T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023/358 Davalı; Mahide Saltık
2023/370 Davalılar; Zülküf Tuluğ, Ayşe Tuluk
2023/378 Davalı; Mülay Yılmazer
2023/384 Davalılar; Ümit Uluç, Sevil Zurnacıoğlu, Selda Cengiz, Nedim Uluç, Musa Uluç, Fadime Uluç, Erkan Uluç
2023/386 Davalılar; Yusuf Uslu, Sezer Uslu, Nesrin Uslu, Mansur Uslu, Evren Uslu, Efendi Uslu
2023/388 Davalılar; Leyla Dursun, Dursune Eraslanoğlu, Bahattin Kaymak, Ayşe Tuluk, Avni Eraslanoğlu
2023/390 Davalılar; Hülya Hafızoğlu, Binali Hafızoğlu
2023/394 Davalılar; Naciye Koç, Hacer Güncan, Engin Koç
2023/400 Davalılar; Cengiz Kaymak, Eşref Kaymak, Fatma Sarıkaya, Fuat Çalışkan, Hamdiye Sarıkaya, İsmail Sarıkaya, İsmi Tüfekci
2023/402 Davalılar; Adem Bildi, Ayşe Bildi, Birsen Altürk, Erdal Bildi, Erhan Bildi, Erkan Bildi, Hatice Kostik
2023/404 Davalılar; Berat Sarıcan, Elif Yegenoğlu, Hilal Yegenoğlu, Kevser Hanım Yegenoğlu, Macide Sarıcan, Samet Yeğenoğlu, Sare Yegenoğlu, Serap Yegenoğlu, Tuba Yegenoğlu, Zemine Yegenoğlu
2023/406 Davalı; Yakup Karakelle
2023/416 Davalı; Gülbeyaz Okur
2023/418 Davalılar; Filiz Daştan, Hatice Demir, Mehmail Demir
2023/424 Davalı; Murat Kaya
2023/426 Davalı; Zeynep Kaygusuz
2023/432 Davalı; Rehime Ağbal
2023/436 Davalılar; Abdülhamit Oruç, Abdülmecit Oruç, Ahmet Erdemir, Ali Erdemir, Arife Tanrıkulu, Ayşe Oruç, Ayşe Özen, Berrin Kaplan, Bingöl Oruç, Fatma Oruç, Hacıbey Özen, İzzet Demir, Kemalettin Oruç, Nazir Oruç, Ömer Naci Özen
2023/440 Davalı; Sema Fışkın
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Basın No: ILN01995241