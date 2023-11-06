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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:01:00 -

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2021/247 Esas
KARAR NO : 2022/148

Davalı : HÜSEYİN SEYDİ COŞAR

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Bayburt İli Göldere Köyü 198 parselde kayıtlı iken ifraz sonucu 101 ada 26 parsel ve 524 parselde kayıtlı iken 163 ada 63 parselin tamamının DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin 33.094,33 TL'nin davalılar hisseleri nisbetinde ödenmesine karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. Davalı Hüseyin Seydi Coşar'a iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kanun yoluna başvurmanız ve istinaf başvuru dilekçesine cevap vermeniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924960