T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/217 Esas

KARAR NO : 2022/141

Davalı : MUSTAFA BALTACI

YUSUF FERŞAT



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava konusu Bayburt İli Göldere Köyü 170 parselde kayıtlı ifraz ile 114 ada 10 parselin tamamının DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin 117.850,71 TL'nin davalılar hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. Davalılar Mustafa Baltacı ve Yusuf Ferşat'ın iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kanun yoluna başvurmanız ve istinaf başvuru dilekçesine cevap vermeniz ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01924946