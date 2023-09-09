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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-09 00:00:00 -

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/171 Esas
DAVALILAR : KADRİYE BULGUR, GÜVEN GÖKHAN BULGUR, KIYAFET YAŞAROĞLU, HÜKMÜ YAŞAROĞLU, FİLİZ BULGUR

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/09/2023 günü saat: 11:40'de, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01888356