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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:01:00 -

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/580 Esas 24/07/2023
 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan Bayburt ili Merkez İlçesi Kadızade Mahallesinde bulunan 182 ada 9 parsel sayılı taşınmazın malikleri Mustafa oğlu Hüseyin ve Osman kızı Azize'den uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu’nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/580 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01867774