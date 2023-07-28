T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-07-28 00:01:00 -
T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/580 Esas 24/07/2023
Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan Bayburt ili Merkez İlçesi Kadızade Mahallesinde bulunan 182 ada 9 parsel sayılı taşınmazın malikleri Mustafa oğlu Hüseyin ve Osman kızı Azize'den uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu’nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/580 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.
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Basın No: ILN01867774