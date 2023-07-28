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Resmi İlanlar T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:01:00 -

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2022/571 Esas 20/07/2023

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan Bayburt ili Merkez İlçesi Uzungazi Mahallesinde bulunan 40 ada 1 parsel sayılı taşınmazın maliki Mustafa oğlu Reşat, Mustafa oğlu Rıza, Mehmet oğlu Hulusi ve Mehmet oğlu Ahmet'e uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu’ nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/571 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01867766