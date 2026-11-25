KARAR İLANI

ESAS NO : 2024/64 Esas

KARAR NO : 2026/101

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ABDULSELAM ŞEKER ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-Davanın KABULÜNE;

2-Batman İli, Merkez İlçesi, Kardelen Köyü, 2167 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 191/2400 hissesinin 3.957,44 m² daimi irtifak kamulaştırma bedelinin 330.907,24 TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi, Kardelen Köyü, 2167 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda 26/01/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda krokide B1 harfi ile gösterilen 3.889,96 m²lik ve B2 harfi ile gösterilen 67,48 m²lik kısım olmak üzere toplamda 3.957,44 m2lik kısmın tapu kaydının İPTALİ ile davacı BOTAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisine, irtifak hakkının tapuya TESCİLİNE,

4-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 330.907,24-TL'ye, dava tarihi olan 30/10/2023 tarihinden karar tarihi olan 30/04/2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilmesine, faizin davacı idareden alınarak Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/410 esas, 2013/829 karar sayılı dosyasında belirlenen hak sahiplerine ÖDENMESİNE,

5-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 330.907,24 TL bedelin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin tapu kaydındaki hissesi oranında davalılara derhal ödenmesi için bedelin depo edildiği ilgili Bankaya müzekkere yazılmasına,

6-Fen bilirkişisi Metin Güzel tarafından düzenlenen 26/01/2024 tarihli raporun ve krokinin kararın eki sayılmasına,

7-Hüküm özetinin Kamulaştırma Kanununun 10/8. maddesi uyarınca derhal Batman Tapu Müdürlüğü'ne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Batman şubesi'ne GÖNDERİLMESİNE,

8-Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydındaki ( mevcut olması halinde)ipotek ve haciz vs. gibi tüm takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

Dair, tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davalı vekili Av. Batuhan Berk İşlerk'in yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde hüküm kurulmakla ; mahkememizce verilen kararın tüm aramalara rağmen bulunamayan, adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalılar Birsen ACAR, Kadriye AKIN, Gamze TANIR, Sibel AYGÜN, Şükriye TUNÇ, Yeter ÇELİK, Yüksel BULUT, Muzaffer TUNCEL'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02602544