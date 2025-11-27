T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/665 Esas

21.11.2025

Konu: İlan

İLAN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Davacı , DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , METİN ALTAY arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davası nedeniyle;

22834694378 TC kimlik nolu davalı METİN ALTAY'ın dava dilekçesinde bildirilen "Gap Mh İstikbal Cd Mava kent A Blok No:13A İÇ KAPI NO:2 Merkez/Batman "adresine yapılan dava dilekçesi ve tensip zaptının muhataba bizzat tebliğ edildiği, bilirkişi raporunun tebliği için yapılan tebligatların iade dönüp tebliğ edilemediği ve ilgili kolluk araştırması sonucu davalının aranan şahıs olduğundan adres tespiti yapılamadığından bu kez bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildi.

Yargılamanın bırakıldığı 11/03/2026 günü saat 09:10 'de yapılacağı, mahkememiz dosyasına sunulan bilirkişi raporu ile ilgili tüm savunma, beyan ve itirazlarının ilan ve tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02344585