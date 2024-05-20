T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup , kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. 22/03/2024
ESAS NO 2024/73 ESAS
Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 696 ada 153 nolu parsel sayılı taşınmaz
1- ABDURRAHMAN GÜNEŞ
2- ADNAN GÜNEŞ
3- ARİFE GÜNEŞ
4- AVVAŞ GÜNEŞ
5- AYNUR AKSU
6- BÜLENT TANIK
7- ERCAN TANIK
8- ESMA TAZ
9- FATMA AYHAN
10- FATMA GÜNEŞ
11- FEVZİ GÜNEŞ
12- FİLİZ AKİKOL
13- İBRAHİM GÜNEŞ
14- İLHAN TANIK
15- KAMURAN GÖNÜLAÇAR
16- KENAN GÖNÜLAÇAR
17- LEVENT TANIK
18- MEHMET GÖNÜLAÇAR
19- MELAHAT BADUK
20- MELEK GÜNEŞ
21- MENSURE GÜNEŞ
22- MERAL GÜNEŞ
23- MERYEM GÜNEŞ
24- NİMET DADAK
25- RAİFE ORAN
26- SERPİL GÜNEŞ
27- SEVİNÇ GÜNEŞ
28- SULTAN TURHAN
29- SÜHEYLA TANİ
30- SÜLEYMAN GÜNEŞ
31- SÜLEYMAN GÜNEŞ
32- ŞEHMUS GÜNEŞ
33- ŞEHMUS BÜLENT GÜNEŞ
34- TENZİLE ORAN
35- TÜLAY GÖNÜLAÇAR
36- VEYSİ GÜNEŞ
37- YAHYA GÜNEŞ
38- YEŞİM TANIK
39-LÜTFİYE SARAÇ
40- RABİA GÜNEŞ
42-NAİME BAYAM
ESAS NO 2024/75 ESAS
Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 690 ada 160 nolu parsel sayılı taşınmaz
1- ABDULKERİM KOŞAR
2- ADNAN SAÇAN
3- ATA ÇİÇEK
4- AYSEL TETİK
5- AYŞETE ERENULUĞ
6- BERRİN GÜÇ
7- BİLAL SAÇAN
8- EKREM SAÇAN
9- EMİNE SAÇAN
10- ERHAN ORAN
11- ESRA SAÇAN
12- FELEMEZ SAÇAN
13- HAZAL BİLEDE
14- HAZAR GEYİK
15- KENAN SAÇAN-
16- LEYLA TÜRKAY
17- MEHMET SAİT ERDEM
18- NACİYE TAŞAR
19- NECİM SAÇAN
20- NEVZAT SAÇAN
21- NİHAL ABA
22- ORHAN ORAN
23- RAMAZAN SAÇAN
24- SEVGİ ÖNER
25- SÜNDÜZ ORAN
26- ŞEHMUS SAÇAN
27- ŞEYHMÜS ORAN
28- YUSUF SAÇAN
29- YÜKSEL ÖZ
ESAS NO 2024/77 ESAS
Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 690 ada 292 nolu parselsayılı taşınmaz
1- BAYRAM NAS
2- EKREM SAÇAN
3- EKREM SOYVURAL
4- ESRA SAÇAN
5- EYÜP ÇİÇEK
6- FELEMEZ SAÇAN
7- GÜLİSTAN ERİN
HAYRETTİN SAÇAN
9- HAZAR GEYİK
10- KENAN SAÇAN
11- MEHMET SAİT ERDEM
12- NEVZAT SAÇAN
13- RAMAZAN SAÇAN
14- SELAHATTİN ÇARK
15- SEVGİ ÖNER
16- YUSUF SAÇAN
17- YÜKSEL ÖZ
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Basın No: ILN02034932