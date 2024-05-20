T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup , kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. 22/03/2024

ESAS NO 2024/73 ESAS

Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 696 ada 153 nolu parsel sayılı taşınmaz

1- ABDURRAHMAN GÜNEŞ

2- ADNAN GÜNEŞ

3- ARİFE GÜNEŞ

4- AVVAŞ GÜNEŞ

5- AYNUR AKSU

6- BÜLENT TANIK

7- ERCAN TANIK

8- ESMA TAZ

9- FATMA AYHAN

10- FATMA GÜNEŞ

11- FEVZİ GÜNEŞ

12- FİLİZ AKİKOL

13- İBRAHİM GÜNEŞ

14- İLHAN TANIK

15- KAMURAN GÖNÜLAÇAR

16- KENAN GÖNÜLAÇAR

17- LEVENT TANIK

18- MEHMET GÖNÜLAÇAR

19- MELAHAT BADUK

20- MELEK GÜNEŞ

21- MENSURE GÜNEŞ

22- MERAL GÜNEŞ

23- MERYEM GÜNEŞ

24- NİMET DADAK

25- RAİFE ORAN

26- SERPİL GÜNEŞ

27- SEVİNÇ GÜNEŞ

28- SULTAN TURHAN

29- SÜHEYLA TANİ

30- SÜLEYMAN GÜNEŞ

31- SÜLEYMAN GÜNEŞ

32- ŞEHMUS GÜNEŞ

33- ŞEHMUS BÜLENT GÜNEŞ

34- TENZİLE ORAN

35- TÜLAY GÖNÜLAÇAR

36- VEYSİ GÜNEŞ

37- YAHYA GÜNEŞ

38- YEŞİM TANIK

39-LÜTFİYE SARAÇ

40- RABİA GÜNEŞ

42-NAİME BAYAM

ESAS NO 2024/75 ESAS

Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 690 ada 160 nolu parsel sayılı taşınmaz

1- ABDULKERİM KOŞAR

2- ADNAN SAÇAN

3- ATA ÇİÇEK

4- AYSEL TETİK

5- AYŞETE ERENULUĞ

6- BERRİN GÜÇ

7- BİLAL SAÇAN

8- EKREM SAÇAN

9- EMİNE SAÇAN

10- ERHAN ORAN

11- ESRA SAÇAN

12- FELEMEZ SAÇAN

13- HAZAL BİLEDE

14- HAZAR GEYİK

15- KENAN SAÇAN-

16- LEYLA TÜRKAY

17- MEHMET SAİT ERDEM

18- NACİYE TAŞAR

19- NECİM SAÇAN

20- NEVZAT SAÇAN

21- NİHAL ABA

22- ORHAN ORAN

23- RAMAZAN SAÇAN

24- SEVGİ ÖNER

25- SÜNDÜZ ORAN

26- ŞEHMUS SAÇAN

27- ŞEYHMÜS ORAN

28- YUSUF SAÇAN

29- YÜKSEL ÖZ

ESAS NO 2024/77 ESAS

Batman Merkez İlçesi, Karşıyaka mahallesi, 690 ada 292 nolu parselsayılı taşınmaz

1- BAYRAM NAS

2- EKREM SAÇAN

3- EKREM SOYVURAL

4- ESRA SAÇAN

5- EYÜP ÇİÇEK

6- FELEMEZ SAÇAN

7- GÜLİSTAN ERİN

HAYRETTİN SAÇAN

9- HAZAR GEYİK

10- KENAN SAÇAN

11- MEHMET SAİT ERDEM

12- NEVZAT SAÇAN

13- RAMAZAN SAÇAN

14- SELAHATTİN ÇARK

15- SEVGİ ÖNER

16- YUSUF SAÇAN

17- YÜKSEL ÖZ

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Basın No: ILN02034932