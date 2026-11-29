T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/1772 Esas
23.11.2026
Konu : CENGİZ YILDIZ HK Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen CENGİZ YILDIZ hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.11.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 58210554134
ADI SOYADI : CENGİZ YILDIZ
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1973
DOĞUM YERİ : BATMAN
#ilangovtr
Basın No: ILN02607624