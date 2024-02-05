T.C. BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2023/347 Esas

TEBLİGAT YAPILAMAYAN

DAVALI ŞEMSETTİN ALTUN-63946362212

Mahkememizin 2023/347 Esas sayılı dosyasında tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı ŞEMSETTİN ALTUN'un adres bilgileri tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliği yapılamamıştır. Bu sebeple dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar Abdulmecit KANAĞI, Fatih KANAĞI, Fikriye ATACA, Gülseren ÇETİN, Hanım ÖZDEMİR, Melek KANAĞI, Nurşen ASUTAY, Nurten Asya KANAĞI, Şehmus Yiğit KANAĞI vekili Av. Faysal BAŞAR tarafından davalılar MİRZE oğlu HAMIT KANAĞI mirasçıları Aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali ve Tescil davasında davacı vekili; Batman İli Merkez ilçesi Tilmis Köyünde kain 61, 63, 86, 92, 97, 103, 110, 133, 134, 139, 141, 144, 145, 147, 150, 169, 173, 178, 184, 187, 215, 241, 247, 248, 254, 256, 259, 264, 270, 271, 298, 303, 306, 318, 322, 482, 484, 485, 487, 494, 496, 497, 499, 503, 12/132 sayılı parsellerin tapu iptalini ve davacılar adına hisseleri oranında tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Davaya tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği, cevap dilekçesinde tüm delillerini ve açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirebileceği; elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer verebileceği, özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği, karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 30/01/2024

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Basın No: ILN01977509