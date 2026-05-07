T.C. BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/587 Esas

KARAR NO: 2026/271 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 05/03/2026 tarihli ilamı ile sanık ŞIYAR HUSEYIN hakkında TCK'nın 191/6 delaletiyle 191/1. maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 2 Yıl Denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Dair verilen karar 99899321594 TC. Kimlik numaralı, Selahaddin ve Ferıyal oğlu, 05/03/2026 HASAKA doğumlu, ŞIYAR HUSEYIN'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02461680