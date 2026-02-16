T.C. BATMAN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/303

Karar No : 2025/613

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 14/05/2025 tarih ve 2024/26085 soruşturma 2025/954 İddianame no sayılı dosyası üzerinden ile Sanık GABIL IMAMALIYEV hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen 14/11/2025 tarih 2025/303 esas ve 2025/613 sayılı gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Sanığa ilanen tebliğ yapılmasına dair karar verilmiştir

Dosya üzerinden verilen Mahkumiyet Kararına iş bu ilanın yayınlanmasından 10 gün sonraki süreden sonra Sabır ve Leyla oğlu GABIL İMAMALIYEV(99*******76) tarafından 2 hafta süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02401009