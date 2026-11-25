T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2026/113 Esas
19/11/2026
KONU : Gaiplik İlanı
İLAN METNİ
37558939346 T.C. Kimlik Numaralı Van ili, Başkale ilçesi, Barış Mah/köy, 2 cilt, 22 hane numarada nüfusa kayıtlı, Cangir ve Fatma oğlu/kızı 06/09/1978 doğumlu, Daştan ACAR hakkında bilgi ve görgüsü bulanan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Başkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/113 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02602525