T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2026/134 Esas
19/11/2026
KONU : Gaiplik İlanı
İLAN METNİ
30068189140 T.C. Kimlik Numaralı Van ili, Başkale ilçesi, Böğrüpek Mah/köy, 17 cilt, 64 hane numarada nüfusa kayıtlı, Kasım ve Kavi oğlu/kızı 10/04/1987 doğumlu, Şahin GÜNEŞ hakkında bilgi ve görgüsü bulanan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Başkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/134 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02602539