

ESAS NO : 2026/560 Esas ve seri dosyaları

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Ömer Faruk ÖZSARAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/11/2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2026/560 Ali Sucu Alibaş 105 ada 242 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 15,67 m² mülkiyet 2 2026/561 Emine Meriç, Fatma Çıralı, Hanife Dilek, Hüseyin Dilek, İsmail Çıralı Alibaş 105 ada 251 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 167,94 m² mülkiyet 3 2026/562 Ahmet Demirbaş, Ayşe Demirbaş, Fatma Demirbaş, Mesut Demirbaş, Mustafa Demirbaş, Ziya Demirbaş Alibaş 105 ada 254 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 318,86 m² mülkiyet 4 2026/563 Yaşar İkizler Alibaş 105 ada 67 parsel Tarla 8,86m² daimi irtifak

21,62 m² geçici irtifak 5 2026/564 Yaşar İkizler Alibaş 105 ada 68 parsel Tarla 15,42 m² daimi irtifak

39,08 m² geçici irtifak 6 2026/565 İsmail Gündoğdu Alibaş 105 ada 75 parsel Tarla 7,28 m² daimi irtifak

18,30 m² geçici irtifak 7 2026/566 Hüseyin Bilir Alibaş 105 ada 77 parsel Tarla 11,34 m² daimi irtifak

53,09 m² geçici irtifak 8 2026/567 Halil Artak, İsmail Artak, Osman Artak, Zeynep Ulubay Alibaş 105 ada 80 parsel Tarla 2,85 m² daimi irtifak

38,33 m² geçici irtifak 9 2026/568 İbrahim Pank Alibaş 105 ada 83 parsel Tarla 14,59 daimi irtifak

30,32 m² geçici irtifak 10 2026/569 Cemal Bayrak, Hüseyin Bayrak, Mehmet Bayrak, Mehmet Seccan, Seyide Karakuş, Yaşar İkizler Alibaş 105 ada 85 parsel Tarla 9,83 m² daimi irtifak

23,62 m² geçici irtifak 11 2026/570 Yaşar İkizler Alibaş 105 ada 89 parsel Tarla 45,35 m² geçici irtifak 12 2026/571 Ahmet Güldigen, Halil Güldigen, Hüseyin Güldigen, Lütfi Güldigen, Mehmet Güldigen Alibaş 105 ada 109 parsel Tarla 14,04 m² daimi irtifak

39,08 m² geçici irtifak 13 2026/572 Hakkı Altındağ, Menşure Altındağ, Mustafa Altındağ, Seydi Altındağ Alibaş 105 ada 111 parsel Tarla 25,17 m² daimi irtifak

75,72 m² geçici irtifak 14 2026/573 Lütfi Güldigen Alibaş 105 ada 113 parsel Tarla 4,81 m² daimi irtifak

12,05 m² geçici irtifak 15 2026/574 Ahmet Güldigen, Halil Güldigen, Lütfi Güldigen, Hüseyin Güldigen, Mehmet Güldigen Alibaş 105 ada 114 parsel Tarla 27,22 m² daimi irtifak

67,22 m² geçici irtifak 16 2026/575 Ahmet Altırtırmık, Arzu Özdemir, Emine Altıntırmık, Erdal Dilek, Evren Çakır, Gülüzar Altıntırmık, Hatice Bulut, Hatice Taşdelen, Mehmet Altıntırmık, Mehmet Dilek,Mustafa Dilek, Nurettin Dilek, Yüksel Altıntırmık Alibaş 105 ada 129 parsel Tarla 9,65 m² daimi irtifak

32,02 m² geçici irtifak 17 2026/576 Emire Curik, Halil Altıntırmık, Zühre Gündoğdu Alibaş 105 ada 130 parsel Tarla 5,96 m² daimi irtifak

27,57 m² geçici irtifak 18 2026/ 577 Halil Altıntırmık Alibaş 105ada 131 parsel Tarla 5,20 m² daimi irtifak

24,93 m² geçici irtifak 19 2026/578 Ali Dilek, Havva Gündoğdu Alibaş 105 ada 135 parsel Tarla 7,71 m² daimi irtifak

19,37 m² geçici irtifak 20 2026/579 Mehmet Erol Alibaş 105 ada 137 parsel Tarla 23,31 m² daimi irtifak

66,82 m² geçici irtifak 21 2026/580 Ahmet Alagöz, Aydın Alagöz, Bahri Alagöz, Gülten İnal,Hatice Alagöz, Özer Alagöz Alibaş 105 ada 139 parsel Tarla 41,13 m² daimi irtifak

111,10 m² geçici irtifak 22 2026/581 Ali Sucu Alibaş 105ada 236 parsel Tarla 13,14 m² daimi irtifak

67,13 m² geçici irtifak 23 2026/582 Ali Sucu Alibaş 107 ada 119 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 621,44 m² mülkiyet 24 2026/583 Nazmiye Erol Alibaş 105 ada 238 parsel Tarla 71,68 m² daimi irtifak

332,04 m² geçici irtifak 25 2026/584 Ali Sucu Alibaş 107 ada 115 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 66,76 m² mülkiyet 26 2026/585 Cemal Altıntırmık Alibaş 107 ada 109 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 261,95 m² mülkiyet 27 2026/586 Muhammet Bilir Alibaş 107 ada 98 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 4,82 m² mülkiyet 28 2026/587 Özkan Kalmaz Alibaş 104 ada 4 parsel Tarla 221,60 m² daimi irtifak

537,33 m² geçici irtifak

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Basın No: ILN02603157