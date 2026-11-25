T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/560 Esas ve seri dosyaları
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Ömer Faruk ÖZSARAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/11/2026
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2026/560
|Ali Sucu
|Alibaş
|105 ada 242 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|15,67 m² mülkiyet
|2
|2026/561
|Emine Meriç, Fatma Çıralı, Hanife Dilek, Hüseyin Dilek, İsmail Çıralı
|Alibaş
|105 ada 251 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|167,94 m² mülkiyet
|3
|2026/562
|Ahmet Demirbaş, Ayşe Demirbaş, Fatma Demirbaş, Mesut Demirbaş, Mustafa Demirbaş, Ziya Demirbaş
|Alibaş
|105 ada 254 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|318,86 m² mülkiyet
|4
|2026/563
|Yaşar İkizler
|Alibaş
|105 ada 67 parsel
|Tarla
|8,86m² daimi irtifak
21,62 m² geçici irtifak
|5
|2026/564
|Yaşar İkizler
|Alibaş
|105 ada 68 parsel
|Tarla
|15,42 m² daimi irtifak
39,08 m² geçici irtifak
|6
|2026/565
|İsmail Gündoğdu
|Alibaş
|105 ada 75 parsel
|Tarla
|7,28 m² daimi irtifak
18,30 m² geçici irtifak
|7
|2026/566
|Hüseyin Bilir
|Alibaş
|105 ada 77 parsel
|Tarla
|11,34 m² daimi irtifak
53,09 m² geçici irtifak
|8
|2026/567
|Halil Artak, İsmail Artak, Osman Artak, Zeynep Ulubay
|Alibaş
|105 ada 80 parsel
|Tarla
|2,85 m² daimi irtifak
38,33 m² geçici irtifak
|9
|2026/568
|İbrahim Pank
|Alibaş
|105 ada 83 parsel
|Tarla
|14,59 daimi irtifak
30,32 m² geçici irtifak
|10
|2026/569
|Cemal Bayrak, Hüseyin Bayrak, Mehmet Bayrak, Mehmet Seccan, Seyide Karakuş, Yaşar İkizler
|Alibaş
|105 ada 85 parsel
|Tarla
|9,83 m² daimi irtifak
23,62 m² geçici irtifak
|11
|2026/570
|Yaşar İkizler
|Alibaş
|105 ada 89 parsel
|Tarla
|45,35 m² geçici irtifak
|12
|2026/571
|Ahmet Güldigen, Halil Güldigen, Hüseyin Güldigen, Lütfi Güldigen, Mehmet Güldigen
|Alibaş
|105 ada 109 parsel
|Tarla
|14,04 m² daimi irtifak
39,08 m² geçici irtifak
|13
|2026/572
|Hakkı Altındağ, Menşure Altındağ, Mustafa Altındağ, Seydi Altındağ
|Alibaş
|105 ada 111 parsel
|Tarla
|25,17 m² daimi irtifak
75,72 m² geçici irtifak
|14
|2026/573
|Lütfi Güldigen
|Alibaş
|105 ada 113 parsel
|Tarla
|4,81 m² daimi irtifak
12,05 m² geçici irtifak
|15
|2026/574
|Ahmet Güldigen, Halil Güldigen, Lütfi Güldigen, Hüseyin Güldigen, Mehmet Güldigen
|Alibaş
|105 ada 114 parsel
|Tarla
|27,22 m² daimi irtifak
67,22 m² geçici irtifak
|16
|2026/575
|Ahmet Altırtırmık, Arzu Özdemir, Emine Altıntırmık, Erdal Dilek, Evren Çakır, Gülüzar Altıntırmık, Hatice Bulut, Hatice Taşdelen, Mehmet Altıntırmık, Mehmet Dilek,Mustafa Dilek, Nurettin Dilek, Yüksel Altıntırmık
|Alibaş
|105 ada 129 parsel
|Tarla
|9,65 m² daimi irtifak
32,02 m² geçici irtifak
|17
|2026/576
|Emire Curik, Halil Altıntırmık, Zühre Gündoğdu
|Alibaş
|105 ada 130 parsel
|Tarla
|5,96 m² daimi irtifak
27,57 m² geçici irtifak
|18
|2026/ 577
|Halil Altıntırmık
|Alibaş
|105ada 131 parsel
|Tarla
|5,20 m² daimi irtifak
24,93 m² geçici irtifak
|19
|2026/578
|Ali Dilek, Havva Gündoğdu
|Alibaş
|105 ada 135 parsel
|Tarla
|7,71 m² daimi irtifak
19,37 m² geçici irtifak
|20
|2026/579
|Mehmet Erol
|Alibaş
|105 ada 137 parsel
|Tarla
|23,31 m² daimi irtifak
66,82 m² geçici irtifak
|21
|2026/580
|Ahmet Alagöz, Aydın Alagöz, Bahri Alagöz, Gülten İnal,Hatice Alagöz, Özer Alagöz
|Alibaş
|105 ada 139 parsel
|Tarla
|41,13 m² daimi irtifak
111,10 m² geçici irtifak
|22
|2026/581
|Ali Sucu
|Alibaş
|105ada 236 parsel
|Tarla
|13,14 m² daimi irtifak
67,13 m² geçici irtifak
|23
|2026/582
|Ali Sucu
|Alibaş
|107 ada 119 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|621,44 m² mülkiyet
|24
|2026/583
|Nazmiye Erol
|Alibaş
|105 ada 238 parsel
|Tarla
|71,68 m² daimi irtifak
332,04 m² geçici irtifak
|25
|2026/584
|Ali Sucu
|Alibaş
|107 ada 115 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|66,76 m² mülkiyet
|26
|2026/585
|Cemal Altıntırmık
|Alibaş
|107 ada 109 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|261,95 m² mülkiyet
|27
|2026/586
|Muhammet Bilir
|Alibaş
|107 ada 98 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|4,82 m² mülkiyet
|28
|2026/587
|Özkan Kalmaz
|Alibaş
|104 ada 4 parsel
|Tarla
|221,60 m² daimi irtifak
537,33 m² geçici irtifak
#ilangovtr
Basın No: ILN02603157