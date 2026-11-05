T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/393 Esas

DAHİLİ DAVALI: AYŞE FÜSUN SÜMEN -(Hasan Murat Sümen mirasçısı)

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında;

Bartın ili, Merkez ilçesi, Küçüksazye mah/köyü 125 ada 451 parsel sayılı taşınmazın 1.415,67 m²'lik kısmında mülkiyet hakkı tesisinin talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği hususu,

19/09/2025 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 16/07/2025 tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda" Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma planı kapsamında Bartın İli Merkez ilçe Küçüksazye Köyü sınırları içerisinde tapuda 125 ada 292 parselin ifrazı sonucu oluşan 125 ada 451 parselin tamamının kamulaştırılması planlanmaktadır." şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 14/10/2025 tarihli raporunda" Hasan Murat Sümen (Mustafa Cezmi oğlu) hissesine düşen miktarın 7.163,02 TL olduğu" şeklinde rapor hazırlandığı,

"Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, sistemde kayıtlı ve bilinen tüm adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, taşınmış olduğu gerekçesiyle tebligatlar iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden tarafınıza yeniden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 03/12/2026 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02584915