T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/478 Esas

DAVACI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : 1- NURTEN DOĞAN

2- ŞENOL ÖZDOĞAN

3- TARKAN ÖZDOĞAN

4-YASİN ÖZDOĞAN

KONU : Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil)

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Bartın ili, Merkez ilçesi, Epçiler Köyü 127ada 7 parsel sayılı taşınmazın 38,91 metrekarelik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, 101,93 metrekarelik kısmında geçici irtifak hakkı ile kamulaştırılmasının talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği hususu,

12/09/2025 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan09/04/2026 tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma planı kapsamında Bartın İli Merkez ilçe Epçiler Köyü sınırları içerisinde tapuda 127 ada 7 parselin daimi ve geçici irtifak hakkı tesisi planlanmaktadır." şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 10/10/2025 havale tarihli raporda "Sultan Kesmen (İbrahim kızı) 5/18 pay oranı hissesine düşen miktarın 4.241,455 TL, Vasfiye Kesmen (İbrahim kızı) 9/18 pay oranı hissesine düşen miktarın 7.634,62 TL, Mustafa Kesmen 4/18 pay oranı hissesine düşen miktarın 3.393,164 TL olduğu ve taşınmazın toplam değerinin 15.269,24 TL olduğu "şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat iade edildiğinden, yurtdışı adreslerine yapılan tebligatların iade geldiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden tarafınıza yeniden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi , tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Mahkememiz dosyasının duruşma Günü: 28/01/2027 günü saat: 10:23' de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02574699