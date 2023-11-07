T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/449-451-453 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/10/2023



Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2023/449 Esas Cemal Bilgin Bayıryüzü 101 ada 2 parsel Tarla 0,76 m2 2 2023/451 Esas Şengül Köse

Hasan Köse Bayıryüzü 101 ada 7 parsel

101 ada 8 parsel Tarla 44,32 m2 Daimi irtifak,

27,32 m2 Geçici irtifak

61,77 m2 Daimi irtifak,

151,49 m2 Geçici irtifak 3 2023/453 Esas Azmi Günay

Hüseyin Günay Bayıryüzü 101 ada 11 parsel Tarla 30,73 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01924567