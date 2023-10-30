T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/172 Esas

DAVALILAR : ERHAN AKSU Vinckestr 85 Gelsenkirchen 45897 Almanya

ERTEN AKSU Bogenstr 39 Gelsenkirchen 45894 Almanya



Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü,101 ada,82 parsel sayılı taşınmazda hissenizin bulunduğu, bu taşınmazın 746,45 m² lik kısmın irtifak, 10,24 m² lik kısmının direk yeri olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescilini talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası,Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası TEDAŞ'a karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;



Yine 02/06/2023 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 16/06/2023 havale tarihli Fen Bilirkişileri tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Çukurbük Köyü 101 ada 82 parselin tapu kaydında cinsi "tarla" olup yüzölçümü 6.784,72 m² olduğu, IR:746,45 m², DİREK YERİ: 10,24 m²", şeklinde rapor hazırlandığı,



Bilirkişi kurulunun 24/07/2023 havale tarihli raporunda "Dava konusu taşınmazın killi-tınlı bünyede % 5-8 eğimlidir, tapuda tarla vasfında, %20 objektif değer artışının olduğu, kapitalizasyon faiz oranın % 4 olacağı , kamulaştırma bedelinin toplam 11.723,31-TL olduğu rapor edildiği ş bu davaya karşı iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren“ Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";



Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 16/11/2023 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01917825