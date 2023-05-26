T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/138 Esas, 2023/140 Esas, 2023/142 Esas, 2023/144 Esas, 2023/146 Esas, 2023/148 Esas, 2023/150 Esas, 2023/152 Esas, 2023/154 Esas, 2023 /156 Esas, 2023/158 Esas, 2023/160 Esas, 203/162 Esas, 2023/164 Esas, 2023/168 Esas, 2023/170 Esas, 2023/172 Esas, 2023/174 Esas, 2023/180 Esas, 2023/182 Esas, 2023/184 Esas, 2023/186 Esas, 2023/188 Esas, 2023/190 Esas, 2023/192 Esas, 2023/194 Esas, 2023/196 Esas, 2023/198 Esas, 2023/200 Esas, 2023/202 Esas, 2023/204 Esas Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mehmet Sinan İzol tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2023/138 E Niyazi Sümürtaş, Hüseyin Sümürtaş, Fatma Sümürtaş, Hasan Yücetaş, İbrahim Yücetaş Bartın ili, Merkez ilçesi, Epçilerkadı Köyü, 102 ada 1 parsel Tarla 829, 25 2 2023/140 E Mehmet Keser Bartın ili, Merkez ilçesi, Epçilerkadı Köyü, 102 ada, 30 parsel Tarla 537, 53 3 2023/142 E Yaşar Erginyer, İbrahim

Erginyer Bartın ili, Merkez ilçesi, Epçilerkadı Köyü, 102 ada, 21 parsel Tarla 1437, 7 4 2023/144 E Hasan Dikdere, Zülfiye

Cebeci, Ahmet Cebeci,

Mustafa Cebeci, Hanife

Gökyer, Celal Mutluyer,

Mahir Çeliktaş, Mehmet

Çeliktaş, Rukiye Bütünöz,

Ahmet Çeliktaş, Penpe

Kayakıran, Hüseyin

Çeliktaş Bartın İli, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 125 ada, 9 parsel Tarla 2512

5 2023/146 E Arslan Nadi Güney, Ali Güney, İbrahimAkkuş Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 125 ada, 5 parsel Tarla 590, 18 6 2023/148 E Ali Çonkur Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 124 ada 2 parsel Tarla 919, 38 7 2023/150 E Kamil Çonkur Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 121 ada 16 parsel Tarla 1277, 61 8 2023/152 E Ekrem Karaçetin Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 121 ada 18 parsel Tarla 193, 63 9 2023/ 154 Esas Hatice Karakuş Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 120 ada 8 parsel Bahçe 195, 28 10 2023/156 E Kadın Öztürk,

Rafet Altıntaş

Hüseyin Altıntaş

Mehmet Bakırtaş,

Yaşar Bayrak

Adil Serdaroğlu

Halit Serdaroğlu,

Abdulkadir Bakırtaş

Mehmet Akkuş

İbrahim Akkuş

Muhittin Bayrak Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada 130 parsel Tarla 805, 48 11 2023/158 E Ayşe Edalı, Bahri Güney,

Basri Güney, Fahri Güney, Faik Öztürk, Fatma Bensiz,

Fatma Karataş, Gülümser Güney, Hanife Güney, Hatice Bayrak, İbrahim Öztürk, ibrahim Öztürk,

Levent Tekerlek, Maviye Erbaş, Mehmet Cebeci, Mehmet Cebeci, Mehmet Öztürk, Mustafa Cebeci, Mustafa Sontürk, Münevver Cantürk, Nezahat Cebeci, Nihat Öztürk, Nilgün Korucu, Ömer Öztürk, Raci Öztürk, Selami Cantürk, Şenol Öztürk, Tanyel Yalman, Vasfi Güney, Zeynep Cebeci, Zülfiye Öztürk, Ayfer Bakırtaş, Hasan Öztürk, Hatice Kayrak, Hüseyin Altunyay, Mehmet Karaçetin, Mehmet Öztürk, Mehmet Öztürk, Nazmiye Öztürk, Rfat Tekerlek, Hüseyin Karaçetin Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü 102 ada 129 parsel Tarla 981, 27 12 2023/160 E Fatma Dikdere, Celal Mutluyer, Mazhar Kızıltaş, Niyazi Kızıltaş Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada 126 parsel Tarla 29, 53 13 2023/162 E Remzi Ayözen Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada 43 parsel Tarla 472, 56 14 2023/164 E Sefai Çeliktaş Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada 37 parsel Tarla 458, 58

15 2023/166 E Zülfiye Cebeci Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada 33 parsel Tarla 6, 97 16 2023/168 E Muhittin Bayrak, Ahmet Bayrak, Mehmet Bakırtaş, Kadın Öztürk, Rafet Altıntaş, Hüseyin Altıntaş, Adil Serdaroğlu, Halit Serdaroğlu, Abdulkadir Bakırtaş, Mehmet Akkuş, İbrahim Akkuş Bartın ili, Merkez ilçesi, Serdar Köyü, 102 ada, 38 parsel Tarla 1076, 81 17 2023/170 E Mehmet Öztürk Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 101 ada 86 parsel Tarla 1346, 65 18 2023/172 E Ahmet Altuntaş, Arif Tamur, Ata Bakırtaş, Aysel Aksu, Ayşe Çınar, Faik Öztürk, Feyzi Aksu, Halil Karakaş, Hanife Aksu, Hasan Altuntaş, Hatice Kayrak, Hüseyin Altuntaş, Kadın Öztürk, Levent Tekerlek, Mehmet Bakırtaş, Mustafa Sontürk, Nilgün Korucu, Osman Altan, Tanyel Yalman, Davut Öztürk, Hasan Öztürk, Hüseyin Aksu, Hüseyin Altunyay, Hüseyin Karaçetin, İsmet Aksu, Mehmet Karaçetin, Mehmet Öztürk, Rıfat Tekerlek, Sami Cantürk, Yüksel Eryiğit, Yusuf Öztürk Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 101 ada 82 parsel Tarla 746, 45 19 2023/174 E Mustafa Taflan Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 101 ada 80 parsel Tarla 471, 65 20 2023/ 176 E Abdulkadir Bakırtaş, Ahmet Kara, Ali Kara, Arif Tamur, Aydemir Fındık, Ayşe Çınar, Ayşe Tamur, Beyza Nur Fındık, Fadime Böcek, Fatma Ak, Ferhat Kara, Feridun Tamur, Furkan Fındık, Hacer Yirmibeş, Halil Karakaş, Halil Yalçın, Hasan Altıntaş, Hatice Tamur, Hatice Yalçın, Havva Kara, Hüseyin Altıntaş, İbrahim Yalçın, İdris Tamur, İrfan Tamur, İsa Tamur, Kadın Öztürk, Kamil Arslan, Mehmet Arslan, Mehmet Bakırtaş, Mehmet Tamur, Metin Kara, Musa Kara, Musa Tamur, Muzaffer Tamur, Nazife Arslan, Nazmi Tamur, Necmettin Tamur, Nedim Kara, Niyazi Tamur, Rıdvan Tamur, VedatTamur, Zeliha Kesbiç, Zeynep Altıntaş, Ahmet Tamur, Ali Doğru, İdris Tamur, Kadın İşcan Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 101 ada 74 parsel Tarla 1204, 95 21 2023/178 E Ahmet Kara, Ali Kara, Fadime Böcek, Fatma Ak, Ferhat Kara, Halil Yalçın, Hatice Yalçın, Havva Kara, İbrahim Yalçın, İdris Tamur, Metin Kara, Musa Kara, Mustafa Tamur, Nedim Kara, Zeliha Kesbiç Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 101 ada 76 parsel Tarla 21, 9 22 2023/180 E Ahmet Mercan, Halil Mercan, Nermin Altınırmık Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 102 ada, 62 parsel Tarla 966, 59 23 2023/182 E Ata Tamur, Şerife Çınar, Belgüzer, Ahmet Tamur, Musa Tamur, İsa Tamur Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 102 ada 49 parsel Tarla 614, 29 24 2023/184 E Aynur Yıldırım, Penpe Yıldırım, Şennur Günay Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbuk köyü 102 ada 48 parsel Tarla 188, 59 25 2013/186 E Ahmet Mercan, Emine Yıldırım, Fehmi Arslan, Halil Mercan, Hüseyin Arslan, Nermin Altınırmık, Rahmi Arslan Bartın İlİ, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 102 ada47 parsel Tarla 1576, 81 26 2023/188 E Ali Yıldırım, Aynur Yıldırım, Penpe Yıldırım, Şennur Günay Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada 118 parsel Bahçe 279, 29 27 2023/190 Esas Aynur Yıldırım, Penpe Yıldırım, Şennur Günay Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104ada, 119 parsel Tarla 600, 91 28 2023/192 Esas İbrahim Kanca, Mehmet Kanca, Mustafa Kanca Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada

94 parsel Tarla 754, 64 29 2023/194 Ahmet Mercan, Halil Mercan, Nermin Altınırmık, Ali Taflan Bartın İli, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada 81 parsel Tarla 585, 14

30 2023/196E Ahmet Mercan, Halil Mercan, Nermin Altınırmık Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada 78 parsel Tarla 302, 58

31 2023/ 198 E Mehmet Bilgiç, Fatma Bilgiç, İsmail Bilgiç Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada, 46 parsel Tarla 424, 89 32 2023/200

Esas Fatma Kabuk, Seyide Sevingen, Emine Kapucu, Emir Ayşe Arslan, Rıfat Arslan, Şemsit Arslan Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü 104 ada, 44 parsel Tarla 80, 14 33 2023/202

Esas Hüsnü Akkaya Bartın ili, Merkez İlçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada 42 parsel Tarla 1022, 34 34 2023/204 Hüseyin Kapsız, Ömer Kapsız, Güner Yalçın, Emine Arslan, Ayşe Çalık, Nizamettin Kapsız Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada, 33 parsel Tarla 109, 2

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Basın No: ILN01835128