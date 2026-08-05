T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/350 Esas

DAVALILAR : MUHAMMET GÜLBAHAR Maruzlar MevkııNo:17 Hasanlar Köyü Bartın Merkez/ BARTIN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Bartın ili, Merkez ilçesi, Hasanlar Köyü sınırları içerisinde 110 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 152,97 m² 'lik mülkiyet hakkı kamulaştırılmasının talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği hususu,

19/09/2025 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 25/09/2025tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma planı kapsamında Hasanlar Köyü sınırları içerisinde tapuda 110 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 152,97 kısmında mülkiyet irtifak hakkı ile kamulaştırılması planlanmaktadır. " şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 10/10/2025 tarihli raporda " davalı Muhammet GÜLBAHAR'ın hissesine düşen miktarın 371,23TL" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve yeni adresinizin tespit edilemediğinden tarafınıza yeniden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi , tensip zaptı, tevzi formu ile bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Mahkememiz dosyasının duruşma Günü:15/10/2026 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02524087