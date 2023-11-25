T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/6 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SELAHATTİN ÖZCAN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;



Balıkesir ili, Bandırma ilçesi,17 Eylül mah/köy, 9 Cilt, 950 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Diler'den olma, 29/09/1967 doğumlu, 24487315082 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN ÖZCAN hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2022/6 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 29/03/2023

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Basın No: ILN01915429