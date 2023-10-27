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Resmi İlanlar T.C. BANDIRMA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. BANDIRMA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:01:00 -

T.C. BANDIRMA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/4 Tereke Satış

BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
İLK SIRA CETVELİ İLANI

Sayı :2022/4 Tereke Satış

MÜTEVEFFANINADI SOYADI : Ahmet KIRCI, Halil Rahman ve Hanife'den olma,1974-Bandırma doğumlu

ADRES : Hacıyusuf Mah. Ş.Ali İhsan Kalmaz Sk. No: 91A1
Bandırma/Balıkesir

Müteveffa hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş İİK. Nun 206 ve 207. Maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmuştur.

Sıraya ait şikayetin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İİK nun 235. Maddesine göre yapılması gerekir.

İİK nun 166, 232, 234, 235 ve 236 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 23/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01917895