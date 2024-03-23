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Resmi İlanlar T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-23 00:00:00 -

T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/78 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar adına kayıtlı davaya konu Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Yeşilçomlu Mah., 1223 parsele kain taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/78 esas sayılı dosyasında 14/03/2024 tarihinde kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02007822