T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/44 Esas
01.10.2025
Konu : Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında gaiplik ilanı hk.
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile BANDIRMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Mahkememizin 30.01.2025 tarihli duruşmasında verilen 8 nolu ara kararı gereğince ilk ilandan 6 ay sonra ilan yapılmasına (iki defa) karar verilmiş olup; Balıkesir ili Bandırma ilçesi İhsaniye mahallesi 297 ada 5 parsel taşınmazın maliklerinden Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında bilgisi bulunanların bu ilandan tibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeniz, aksi halde Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında gaiplik kararı verilebileceği ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : -
ADI SOYADI : CEMİLE
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : -
DOĞUM TARİHİ : -
DOĞUM YERİ : -
İKAMETGAH ADRESİ : Balıkesir ili Bandırma ilçesi İhsaniye mahallesi 297 ada 5 parsel taşınmaz
Basın No: ILN02310636