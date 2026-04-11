Resmi İlanlar T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/44 Esas
 
01.10.2025
 
Konu : Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında gaiplik ilanı hk.
 
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile BANDIRMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 30.01.2025 tarihli duruşmasında verilen 8 nolu ara kararı gereğince ilk ilandan 6 ay sonra ilan yapılmasına (iki defa) karar verilmiş olup; Balıkesir ili Bandırma ilçesi İhsaniye mahallesi 297 ada 5 parsel taşınmazın maliklerinden Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında bilgisi bulunanların bu ilandan tibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeniz, aksi halde Vidinli Mustafa kızı Cemile hakkında gaiplik kararı verilebileceği ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : -
ADI SOYADI : CEMİLE
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : -
DOĞUM TARİHİ : -
DOĞUM YERİ : -
İKAMETGAH ADRESİ : Balıkesir ili Bandırma ilçesi İhsaniye mahallesi 297 ada 5 parsel taşınmaz

Basın No: ILN02310636