T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ tarafından davalılar adına kayıtlı davaya konu Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Dutlimanı Mah., 112 ada, 8 parsele kain taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/311 esas sayılı dosyasında 30/10/2023 tarihinde kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023
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Basın No: ILN01923251