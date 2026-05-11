T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/6 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa AHMET KAVRAN'ın tereke davasında yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, MARMARA ilçesi, ÇINARLI mah/köy, 5 Cilt, 16 Aile sıra no, 47 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve ŞİRİN oğlu/kızı, 13/06/1991 dogumlu, 26137296208 T.C. Kimlik Numaralı 15/04/2025 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET KAVRAN hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/6 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

