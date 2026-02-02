T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/321

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca;

Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada DSİ Genel Müdürlüğünün hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 05/01/2025

Taşınmaz Bilgi Tablosu

Esas

Numarası Balıkesir İli Bandırma

İlçesi

Köy/Mahalle Ada/ Parsel Cinsi

-

Yüzölçümü Malik 2025/321 Dedeoba mahallesi 114 ada 304 parsel Tarla KİBAR ÇAKIR

