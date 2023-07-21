T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Dosya No: 2022/35 Esas

Karar No: 2023/112 Karar



Mahkememizin 16/02/2023 tarih 2022/35 Esas, 2023/112 Karar sayılı ilamı ile kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK.86/1, 87/3, 29/1, 62/1, 53/1-2-3, 63, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Gülbeyaz oğlu, 08/10/1981 Mustafakemalpaşa doğumlu, Bursa, Mustafakemalpaşa, Atariye Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Celal ALPYÖRÜK'e tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023

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Basın No: ILN01863966